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لبنان
أميركية تلتقط الصور أمام السفارة الروسية... اليكم ما حصل
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
01-04-2022
|
08:40
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اوفقت الاجهزة الامنية اللبنانية مساء الخميس مواطنة من الجنسية الاميركية الاصل تجول على مداخل السفارة الروسية في بيروت وتلتقط الصور بطريقة احترافية. وتجري الاجهزة المختصة التحقيقات اللازمة لمعرفة ارتباطات السيدة والاهداف من التصوير.
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