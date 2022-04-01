أميركية تلتقط الصور أمام السفارة الروسية... اليكم ما حصل

اوفقت الاجهزة الامنية اللبنانية مساء الخميس مواطنة من الجنسية الاميركية الاصل تجول على مداخل السفارة الروسية في بيروت وتلتقط الصور بطريقة احترافية. وتجري الاجهزة المختصة التحقيقات اللازمة لمعرفة ارتباطات السيدة والاهداف من التصوير.