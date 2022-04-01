لبنان

بيان من الجيش حول مخاطر الألغام والقنابل العنقودية... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
01-04-2022 | 08:39
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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

نظراً إلى استمرار تعرض بعض المواطنين لإصابات ناجمة عن انفجار ألغام وقنابل عنقودية وأجسام مشبوهة، تذكر قيادة الجيش – مديرية التوجيه المواطنين بأن الذخائر المذكورة هي متعددة الأشكال والأحجام وقد تكون مموّهة بطرق مختلفة ومنتشرة عشوائياً في الأراضي التي شهدت أعمالاً حربية.
إنّ قيادة الجيش وحرصاً منها على السلامة العامة، تدعو المواطنين إلى التقيّد بالإرشادات والتوجيهات الآتية:
-    عدم الاقتراب من الأماكن المشبوهة.
-    الالتزام بإشارات التحذير وعدم نزعها أو محاولة الدخول إلى البقع المسيّجة.
-    عدم لمس الألغام والقنابل العنقودية والأجسام المشبوهة والذخائر غير المنفجرة، أو العبث بها.
-    عدم سلوك الطرقات غير الآمنة، والالتزام دائماً بالطرقات المعبدة.
-    الالتزام دائماً بقواعد الحيطة والأمان.
كما تدعوهم عند مصادفتهم لغماً أو أي جسم غريب، إبلاغ أقرب مركز عسكري أو الاتصال بأركان الجيش للعمليات – المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام على رقم الهاتف 956143/ 05 أو على الرقم 1701 موزع وزارة الدفاع الوطني.
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