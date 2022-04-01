لبنان

بوشكيان: الجودة تأشيرة اختيار المستهلك

Lebanon 24
01-04-2022 | 08:56
A-
A+
Doc-P-937685-637844254577182058.jpg
Doc-P-937685-637844254577182058.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الصناعة جورج بوشكيان أن جولاته الصناعية المناطقية تأتي في إطار تصميمه على الاطلاع عن قرب على سير العمل في المعامل، والاستماع الى شروح الصناعيين عن طرق العمل، والتصدي للصعاب، ومواجهة التحديات.

وأكد بوشكيان أن "اللبنانيين يفتخرون بكلّ صناعي منتج ويؤمّن فرص العمل ويسوّق منتجاته في الداخل اللبناني ويصدر الى الخارج، رغم العقبات الموجودة". 

وشجع الصناعيين على" مواصلة الانتاج الجيد، والتزام المواصفات والمعايير التي هي تأشيرة الاختيار من قبل المستهلك".

وكان زار مصنع غراسيا غروب للمحارم المعقمة والمعطرة حيث كان في استقباله صاحب المصنع ايلي صليبا، ومصنع سوموبلاست لنزيه وحبيب ووسيم رياشي. وهنأهم على "العمل الصناعي الجيد".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:28 | 2022-04-01
11:23 | 2022-04-01
11:03 | 2022-04-01
10:45 | 2022-04-01
10:34 | 2022-04-01
10:30 | 2022-04-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website