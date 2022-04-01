بوشكيان: الجودة تأشيرة اختيار المستهلك

أعلن وزير الصناعة جورج بوشكيان أن جولاته الصناعية المناطقية تأتي في إطار تصميمه على الاطلاع عن قرب على سير العمل في المعامل، والاستماع الى شروح الصناعيين عن طرق العمل، والتصدي للصعاب، ومواجهة التحديات.وأكد بوشكيان أن "اللبنانيين يفتخرون بكلّ صناعي منتج ويؤمّن فرص العمل ويسوّق منتجاته في الداخل اللبناني ويصدر الى الخارج، رغم العقبات الموجودة".وشجع الصناعيين على" مواصلة الانتاج الجيد، والتزام المواصفات والمعايير التي هي تأشيرة الاختيار من قبل المستهلك".وكان زار مصنع غراسيا غروب للمحارم المعقمة والمعطرة حيث كان في استقباله صاحب المصنع ايلي صليبا، ومصنع سوموبلاست لنزيه وحبيب ووسيم رياشي. وهنأهم على "العمل الصناعي الجيد".