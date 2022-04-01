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لبنان
بري: مصير لبنان وسبل الخروج من الأزمة مرتبط بنتائج هذه الدورة الانتخابية
Lebanon 24
01-04-2022
|
09:13
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أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال اطلاق الماكينة الانتخابية للائحة "الأمل والوفاء" في دائرة الجنوب الثانية، من المصيلح، "ان مستقبل لبنان ومصيره وهويته وثوابته وسبل الخروج من الأزمة مرتبط بنتائج هذه الدورة الانتخابية في كل لبنان".
وتابع: "نقول لحملة الحقائب المليئة بالعملة الصعبة والذين صرفوا 30 مليون دولار في هذه الدائرة، أن أبناء هذه الأرض هم حفدة السيد المسيح لا يقايضون ثوابتهم ومقاومتهم بالفضة ولا بشيء"، محذرا من "الاستسلام والركون لما يروج له.. فلتكن أصوات كل من يحق له الاقتراع أصواتا لرد كيدهم إلى نحرهم".
واعتبر انه "في الوحدة أمل، نحمي ونبني، وثقوا أن التأسيس لإنجاز الحلول لهذه الأزمة جزء كبير منها مفبرك في الخارج... في الوحدة أمل لإنقاذ لبنان من الطائفية والمذهبية ونستطيع استثمار كل ثرواتنا فحدودنا مرسومة بالدم ولا تقبل المقايضة ولا المساومة".
وسأل: "هل المشانق تعلق افتراضيا لأن كتلتي "التحرير والتنمية" و"الوفاء للمقاومة" تمكنتا من انتزاع ما حرم منه أبناء الجنوب والبقاع الغربي من حقوق على مدى ستة عقود".
وقال: "بانتصاركم وهزيمتكم للمشروع الصهيوني، قدمتم جرعة من الكرامة لا يستطيعون أن يتحملوها".
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