ينشطان بترويج المخدرات... هذا مصيرهما

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـةالبــــــلاغ التالــــــي:في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي للحد من عمليات ترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات للشعبة حول قيام مجهولين بترويج المخدرات في منطقة الغازية وجوارها.على أثر ذلك باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية لكشف هويتهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت الشعبة من تحديد هويتهما وهما:- ع. د. (مواليد عام 1991، لبناني الجنسيّة)- ح. ش. مواليد عام 1995، فلسطيني الجنسيّة)أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهما وتوقيفهما.بتاريخ 29-3-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بكمين محكم في صيدا على متن سيارة نوع مرسيدس لون جردوني. وبتفتيشهما والسيارة، تم ضبط: /43/ كيس ألمنيوم بداخلها مادة حشيشة الكيف مخبّأة بطريقة محترفة داخل السيارة، ودفتر ورق لف عدد /2/، وسكين 6 طقّات، وعصا. بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في منطقة الغازية وجوارها، وأنهما استلما المخدرات التي ضبطت بحوزتهما من أحد الأشخاص في خلدة، كما اعترفا بتعاطي المُخدّرات.أجريَ المقتضى القانوني بحقهما، وأودِعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.ملاحظة: الصور مرفقة ربطًا في بريدكم الإلكتروني.