لبنان

إنقلاب "بيك اب" في اللويزة وسقوط جرحى

Lebanon 24
01-04-2022 | 10:05
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أعلنت غرفة "التحكم المروري" عن سقوط 4 جرحى نتيجة انقلاب "بيك اب" في محلة اللويزة - الطريق الداخلية.
 
 
 
 
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اللويزة

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