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لبنان
إنقلاب "بيك اب" في اللويزة وسقوط جرحى
Lebanon 24
01-04-2022
|
10:05
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أعلنت غرفة "التحكم المروري" عن سقوط 4 جرحى نتيجة انقلاب "بيك اب" في محلة اللويزة - الطريق الداخلية.
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