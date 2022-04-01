حميه :لا خيمة على رأس أحد أو محاباة لأي كان

غرد وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه على حسابه عبر "تويتر": ‏الاجتماع مع وفد مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني حول موضوع الأملاك العامة البحرية، كان بهدف السير في تحديث ومكننة المسح الشامل لكامل الشاطئ اللبناني من دون أي استثناء.لا خيمة على رأس أحد أو محاباة لأي كان، بل تطبيق للقوانين والحفاظ على المال العام".