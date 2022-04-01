لبنان

جمعية المصارف ناقشت خطة الانقاذ مع وفد صندوق النقد الدولي

Lebanon 24
01-04-2022 | 10:25
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التقى مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان، وقد تمّت مناقشة خطة الإنقاذ المقترحة ومن ضمنها إعادة هيكلة القطاع المصرفي. وقد شددت جمعية المصارف على ضرورة العمل لحماية الودائع في أي خطة يتمّ الاتفاق عليها للحفاط على الثروات الخاصة الأساسية وإعادة إطلاق عجلة النمو. جمعية المصارف بيّنت للوفد أهمية الدفع باتجاه تطبيق مسار الإصلاح الذي يشكل ركيزة أساسية وأولوية لا بديل عنها للخروج من الأزمة.

وإذ تؤكد الجمعية تعاونها الكامل والدائم مع صندوق النقد الدولي بما في مصلحة المودعين والمواطنين والبلد.
 
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