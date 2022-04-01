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لبنان
في هذه البلدة... مصادرة أحد المولدات الكهربائية الخاصة
Lebanon 24
01-04-2022
|
10:26
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بإشراف من وزارة الاقتصاد والجهات القضائية المختصة، قامت دورية تابعة لجهاز أمن الدولة (مكتب مرجعيون حاصبيا)، بمصادرة احد المولدات الكهربائية الخاصة في بلدة ميس الجبل، وتم تسطير محاضر ضبط بحق صاحب المولد بسبب ورود عدة شكاوى من المواطنين، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسيير شؤون الناس.
وتمت العملية بحضور بلدية ميس الجبل وتم تكليفها لتكون حارساً قضائياً على المولدات.
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