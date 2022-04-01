وزير الزراعة زار المطران ابراهيم ومركز الابحاث الزراعية

أكد وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، خلال زيارته لراعي أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم ابراهيم، في حضور وزير الصناعة جورج بوشكيان والمدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، أن "التعايش الاسلامي - المسيحي عبر فكر الامام موسى الصدر والذي يتحدث به دائما دولة الرئيس نبيه بري هو نعمة كبيرة أنعم بها الله على الشعب اللبناني ويجب التشديد عليها وتأكيدها دائما".واتت الزيارة "من اجل التباحث في امور المنطقة والقطاع الزراعي فيها".بدوره، أكد المطران ابراهيم أن "الخط الوطني الذي يمثله الوزير الحاج حسن، ولا سيما عبر اللحمة والتعايش و الألفة ومواجهة الجائحة، إنما هو الخط الوحيد الذي يؤسس لبناء دولة حقيقية تطمح اليها غالبية الشعب اللبناني".في مركز الابحاث الزراعية ومصلحة الابحاثخلال جولته في مراكز الوزارة في البقاعين الاوسط والغربي، زار وزير الزراعة مركز الابحاث الزراعية والتقى رئيس المركز والموظفين، وتابع معهم شؤونا ادارية، وتحدث عن "خطة الوزارة من اجل النهوض بقطاع زراعة القمح"، وجرى عرض المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي والحلول.وتابع الحاج حسن جولته بزيارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، وجرى تسليم خيم نايلون "من اجل دعم مزارعي بيوت البلاستيك".