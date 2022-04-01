لبنان

لبنان بعلبكي يضيء سماء رومانيا بإبداعٍ خالص.. 3 حفلات تعانق التميّز (فيديو)

Lebanon 24
01-04-2022 | 10:34
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ضمن حفلاته السنويّة التي يقيمها في أوروبا، أحيا المايسترو اللبنانيّ لبنان بعلبكي ثلاث حفلاتٍ في رومانيا توّجت بحفلٍ ضخمٍ مع أوركسترا وكورال جوري إينيسكو الوطني على مسرح الـ"Atheneum". 
وتميز هذا الحفل باستضافة عازف البيانو العالميّ عبد الرحمن الباشا والسوبرانو اللبنانية ماري جوزي مطر، وقد استُهِلّ بمقطوعة "Esquisse" للمؤلف اللبناني الراحل جورج باز، إلى جانب عزفٍ على البيانو فضلاً عن فقرة خاصة مع السوبرانو مطر. 
وحضر الحفل إضافة الى الجمهور البوخارستي، عدد كبير من الجالية اللبنانية إضافة إلى سفراء فرنسا، بلجيكا، سويسرا وغيرهم.
وأقيمت الحفلات في رومانيا برعايةٍ من السفارة اللبنانية في بوخارست، وكان الحفل على مسرح الـ"Atheneum" لُبنانياً بامتياز، إذ حمل رسالة سلامٍ إلى العالم، وقدم فيه مبدعون لبنانيون صورة راقية عن إرث الشعب اللبناني الذي يمرّ بأحلك الظروف.
 

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