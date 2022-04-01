لبنان

إكتمال لائحة "متن التغيير"

Lebanon 24
01-04-2022 | 10:45
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إستكمالًا للتحضيرات لخوض الاستحقاق الانتخابي في دائرة المتن الشمالي، عُقد اجتماع ضمّ قوى معارضة سيادية وتغييرية ممثّلة بالمرشحين: ريما نجيم، منى سكر لبكي، سامي الجميّل، الياس حنكش، سيمون أبو فاضل، كريكور مارديكيان وسمير صليبا، أكدوا خلاله على خوض الانتخابات معًا، ضمن لائحة أطلقوا عليها تسمية "متن التغيير".
وشدّد المجتمعون على أنّ هذه اللائحة النموذجية التي جمعت حزب الكتائب ومجموعة Act وشخصيات تغييرية سيادية وإعلامية، هي خير دليل على أن مسار استعادة لبنان من خاطفيه ممكن، آملين من أبناء المتن أن يمنحوهم ثقتهم التي ستكون المدماك الأول في مشروع التغيير.
 
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