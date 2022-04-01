لبنان

شبيبة كاريتاس لبنان قدمت 4 آلاف كمامة إلى الجيش

Lebanon 24
01-04-2022 | 11:03
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 قدمت شبيبة كاريتاس لبنان إلى اللواء الثاني عشر في الجيش  المنتشر في مدينة طرابلس والشمال، 4 آلاف كمامة. وتمت عملية التسلم والتسليم في مقر قيادة اللواء في ثكنة بهجت غانم العسكرية في منطقة القبة بطرابلس.
 
وحضر حفل التسلم والتسليم المنسق العام للشبيبة في كاريتاس لبنان بيتر محفوظ وقائد اللواء العميد الركن المغوار فادي بو حيدر وأركان وضباط اللواء ومستشار العلاقات العامة والإعلام في شبيبة كاريتاس الزميل جوزاف محفوض ومسؤول شبيبة بيروت جوزيه بريدي والمستشار في مكتب الشبيبة جورج فاضل. 
 
وأكد المنسق العام محفوظ أن "هذا العمل كان بتوجيهات من رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب ميشال عبود الكرملي". كما  شكر "العميد الركن المغوار فادي بو حيدر ،شبيبة رابطة كاريتاس لبنان على مبادرتها"، مقدرا تضحياتها.
 
ثم أعلن محفوظ بإسم الشبيبة ورئيس الرابطة الأب ميشال عبود الكرملي عن "تضامنهم مع الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية والعسكرية"، مبديا "كل تعاون وتنسيق بين كاريتاس لبنان والجيش اللبناني لمصلحة الوطن في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان".
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