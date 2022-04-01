لبنان

شركة TERRANET: خدماتنا لم تتوقف في أي من المناطق اللبنانية

Lebanon 24
01-04-2022 | 11:23
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اكدت شركة "Terranet" في بيان، ان "خدماتها لم تتوقف في أي من المناطق اللبنانية وبخاصة في منطقة البقاع، وان خدمة المشتركين تتلقى الاتصالات بشكل طبيعي". 
 
واوضحت ان "ما جرى مع بعض المشتركين ليس بعطل تقني انما ناجم عن الباقة الجديدة التي حددتها الشركة لتعبئة الاشتراكات، مما ادى الى خلق بعض البلبلة، وقد عادت الأمور إلى طبيعتها"
 
وتعهدت الشركة ب"تقديم افضل الخدمات والحفاظ على الجودة العالية بما فيها خدمة تلقي اتصالات المشتركين".
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