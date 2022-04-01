سقط في نهر العاصي أثناء صيده الأسماك... وغرق!

قامت فرق الإسعاف والطوارىء في الصليب الاحمر بنقل جثة اللبناني ع.ج (27 عاما)، الى مستشفى الهرمل الحكومي وذلك بعد انتشاله من نهر العاصي في محلة المعلقة، حيث قضى غرقا بعد سقوطه في النهر اثناء ممارسته صيد الاسماك. وتتولى الاجهزة الامنية التحقيق في الحادث باشراف القضاء المختص.