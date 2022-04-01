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لبنان
سعيد أعلن نواة لائحة: لجبيل خصوصية وهوية ثقافية وسياسية
Lebanon 24
01-04-2022
|
11:51
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أعلن رئيس "لقاء سيدة الجبل" المرشح للانتخابات النيابية النائب السابق فارس سعيد خلال لقاء جمعه الى مأدبة غداء مع عدد من رؤساء بلديات قضاء جبيل بحث في الاستحقاق الانتخابي في قضاءي كسروان -الفتوح وجبيل، عن "نواة لائحة لخوض هذه الانتخابات تضمه والنائب السابق منصور غانم البون، الفنان أسعد رشدان والمحامي مشهور حيدر، وستستكمل في الساعات القليلة المقبلة، على ان تعلن رسميا ظهر الاحد، في قرطبا".
وقال سعيد: "هذه اللائحة ليست حزبية بل لائحة مستقلين تضم شخصية شيعية معروفة في قضاء جبيل هي المحامي مشهور حيدر، والرسالة من خلال وجوده معنا لنؤكد انه رغم موقفي السياسي الحاد ضد حزب الله، فإن هذا الموقف هو موقف سياسي ضد فريق سياسي في الطائفة الشيعية وليس ضد ابناء الطائفة الشيعية التي نكن لها كل الاحترام، وحافظنا واياهم خلال الحرب على العيش المشترك. وتضم اللائحة ايضا الفنان أسعد رشدان الذي تم الاعتداء عليه بسبب آرائه السياسية حيث وضعت ملصقات على باب منزله في عمشيت، وان تمسكي بترشيحي لرشدان على اللائحة هو من اجل دعم فكرة حرية التعبير في قضاء جبيل، حيث يستطيع الانسان ان يكون حزبيا او مستقلا او مع اي طرف انما لا يحق لاحد الاعتداء على بيته، فبلاد جبيل هي منطقة الحريات والعيش المشترك والرأي الحر والحركة السياسية الحرة ولا يحق لاحد الاعتداء على اي كان من ابنائها بسبب انتمائه السياسي".
أضاف: "نحاول من خلال هذه اللائحة التأكيد ان بلاد جبيل هي بلاد الحياة، فخلافنا مع حزب الله يتجاوز الخلاف السياسي الى خلاف ثقافي واجتماعي حيث نعيش نحن في بيئة مختلفة عن البيئة التي يمثلها حزب الله، وبالتأكيد كلامي ليس ضد الطائفة الشيعية الكريمة...".
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