لجنة "متعاقدي الثانوي - مختلف التسميات" التقت الحلبي ومدير التعليم الثانوي

أعلنت "لجنة متعاقدي الثانوي - مختلف التسميات" في بيان، أن "لقاء عقد ظهر اليوم بين وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي وممثليها أيمن غنام ومحمد الشحيمي ومنتهى فواز وجرى البت في قضايا عدة هي بمثابة حق، ومنها: العقد الكامل لاستكمال ساعات المتعاقدين بكل مسمياتهم، حيث أكد الحلبي أنه سيقدمه في الجلسة التشريعية المقبلة لمجلس النواب، وأكدنا بدورنا أن يكون 32 أسبوعا، مرسوم بدل النقل أصبح قاب قوسين أو أدنى حيث أن الحلبي يوم أمس قام بوضعه في وزارة المال وأكد أنه سيكون لنا مفعول رجعي منذ بدء العام الدراسي 2021/2022، وانتظام القبض الشهري. وفي ما خص رفع أجر ساعة المواد الإجرائية في التعليم الثانوي، ستصدر آلية واقتراح، بالتعاون بين وزير التربية والمدير العام للتربية عماد الأشقر حول هذا الأمر، لحظ المستعان بهم بكل ما يشمل المتعاقدين بشكل عام من حوافز وملحقات، إمكانية دفع مساعدة اجتماعية ثانية 180 دولارا إذا تبقى من الأموال التي قدمتها الدول المانحة دعما للأساتذة. أما الأساتذة الذين لم يحصلوا على الحوافز ال180 دولارا وال90 دولارا وكل من لديه أي نقص بالمبلغ فعليهم أن يراجعوا وزارة التربية في أسرع وقت ممكن ليتمكنوا من القبض سريعا، وتمنينا من معاليه إبقاء التواصل مفتوحا بيننا ليحصل كل صاحب حق على حقه وأكد لنا تعاونه وأنه أمامنا بأي مطلب ينصفنا لنصل إلى التثبيت".وأشارت اللجنة إلى أنها "عقدت لقاء، قبل ظهر اليوم، مع مدير التعليم الثانوي الدكتور خالد فايد، وتم البت في قضايا عدة، تحضير جداول الساعات المنفذة خلال الاسبوع المقبل وانجاز آلية تطبيق مرسوم بدل النقل. وأكد خالد أحقية الحصول على العقد الكامل وكل الحقوق ودعمه لنا، في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها. كما أكد أن مكتبه مفتوح دائما لنا في أي وقت، فنحن فريق واحد نكمل بعضنا لاستمرارية القطاع الرسمي ونجاح العام الدراسي".