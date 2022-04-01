سليم الصايغ: لنعد التوازن السياسي الى مجلس النواب

ألتقى نائب رئيس حزب الكتائب المرشح الدكتور سليم الصايغ محاميي جبيل وكسروان - الفتوح، في حضور نائب رئيس حزب الكتائب جورج جريج ومفوض قصر العدل عماد مارتينوس وعضو مجلس النقابة فادي المصري وعضو لجنة التقاعد ميلاد الحكيم والمرشحة جولي دكاش ورؤساء بلديات ومخاتير وحشد من المحامين.وقال الصايغ: "علينا اليوم معالجة السيادة في لبنان لنتمكن من حل مشاكلنا، فعندما انتقصت سيادة لبنان تمكنا من الحفاظ على المؤسسات ورئاسة الجمهورية والجيش وهيبة الدولة، ولم نهاجم لا الدولة ولا المؤسسات لأن رهاننا كان دوما على مفهوم الدولة. الخطر اليوم أن هنالك من يرفض مبدأ الدولة والقانون، ونسمع كيف أن الشيخ نعيم قاسم والنائب محمد رعد يعطوننا المحاضرات وينظرون علينا بالدروس الوطنية".أضاف: "في 15 ايار علينا أن نقول لحزب الله أنت لا تستطيع أن تفرض شيئا على القرار السياسي في لبنان، عطلت في الماضي عبر التهديد والترغيب، إلا أنه اليوم لم يعد بإمكانك أن تفرض قرارك علينا. فلنعد التوازن السياسي الى مجلس النواب من خلال دعم وصول الأحرار الى المجلس، فما الفائدة اذا كان التوازن الطائفي موجودا في حين أن القرار بيد حزب الله".