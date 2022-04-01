مولوي: اللهم إجعل بلداننا العربية آمنة

يهل علينا الشهر الفضيل، لنستمد من نفحاته القدرة على مواجهة التحديات، والانتصار لإرادة الشعب اللبناني في معركة الخروج من الازمات
اللهم بحلول رمضان، إجعل بلداننا العربية آمنة ومستقرة يعمّها الخير والبركة
هنيئاً للبنانيين بالشهر الكريم. صوم مبارك pic.twitter.com/8W2ZuhvoPQ
— Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) April 1, 2022
يهل علينا الشهر الفضيل، لنستمد من نفحاته القدرة على مواجهة التحديات، والانتصار لإرادة الشعب اللبناني في معركة الخروج من الازمات
اللهم بحلول رمضان، إجعل بلداننا العربية آمنة ومستقرة يعمّها الخير والبركة
هنيئاً للبنانيين بالشهر الكريم. صوم مبارك pic.twitter.com/8W2ZuhvoPQ