مولوي: اللهم إجعل بلداننا العربية آمنة

كتب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي عبر "تويتر": "يهل علينا الشهر الفضيل، لنستمد من نفحاته القدرة على مواجهة التحديات، والانتصار لإرادة الشعب اللبناني في معركة الخروج من الازمات. اللهم بحلول رمضان، إجعل بلداننا العربية آمنة ومستقرة يعمّها الخير والبركة. هنيئاً للبنانيين بالشهر الكريم. صوم مبارك".

يهل علينا الشهر الفضيل، لنستمد من نفحاته القدرة على مواجهة التحديات، والانتصار لإرادة الشعب اللبناني في معركة الخروج من الازمات

اللهم بحلول رمضان، إجعل بلداننا العربية آمنة ومستقرة يعمّها الخير والبركة

هنيئاً للبنانيين بالشهر الكريم. صوم مبارك pic.twitter.com/8W2ZuhvoPQ — Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) April 1, 2022