تعاني من أمراض عصبية... فتاة غادرت منزلها في عكار ولم تعد

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "تعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة ثناء محمد الضاهر (مواليد عام 1986، لبنانية)، التي غادرت بتاريخ 19-3-2022، منزلها الكائن في محلّة تلحياة / عكار، ولم تَعُد لغاية تاريخه. علما أنها تعاني من امراض عصبية ومرض عضال.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 691392-26، للادلاء بما لديهم من معلومات".