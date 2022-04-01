لبنان

تعاني من أمراض عصبية... فتاة غادرت منزلها في عكار ولم تعد

Lebanon 24
01-04-2022 | 12:38
A-
A+
Doc-P-937758-637844387903793231.jpg
Doc-P-937758-637844387903793231.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "تعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة ثناء محمد الضاهر (مواليد عام 1986، لبنانية)، التي غادرت بتاريخ 19-3-2022، منزلها الكائن في محلّة تلحياة / عكار، ولم تَعُد لغاية تاريخه. علما أنها تعاني من امراض عصبية ومرض عضال.
 
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 691392-26، للادلاء بما لديهم من معلومات". 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:32 | 2022-04-01
17:24 | 2022-04-01
17:06 | 2022-04-01
17:03 | 2022-04-01
16:30 | 2022-04-01
16:30 | 2022-04-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website