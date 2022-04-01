لبنان

هيئة إدارية جديدة لرابطة متقاعدي الثانوي

Lebanon 24
01-04-2022 | 12:43
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أعلن رئيس الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي عصام عزام في بيان، الى أنه "بتاريخ الاول من نيسان وعند الساعة التاسعة صباحا، وبناء لقرار الهيئة الإدارية، بدأت العملية الانتخابية في مراكز المحافظات، وعند الساعة الثانية بعد الظهر انتهت العملية الانتخابية. وبعد الاتصال بكافة المراكز والإستعلام عن عدد المقترعين، تبين بأن النصاب تأمن، وبعدها أعطيت التوجيهات للبدء بعملية الفرز في كافة الصناديق".
 
وقال: "بنتيجة الفرز النهائية وبعد استلام كل المحاضر المصادق عليها تبين ما يلي:
1- أن عدد المقترعين بلغ 289 موزعة على الشكل التالي: مركز طرابلس: 114، مركز جونية: 109، مركز بيروت: 30، مركز زحلة: 18 ومركز صيدا: 18.
 
2- إن الفائزين هم الزملاء:ابتسام الرفاعي، أحمد الخير، أحمد خليفة، جورج يزبك، سعيد الحمصي، سلوى سعادة، عبدالله سليمان، عزيز كرم، علي ابراهيم، علي سري الدين، مرتا دحدح ويوسف مكرزل".
 
أضاف: "بعد ان نجحت العملية الانتخابية وأصبح للرابطة هيئة إدارية جديدة، نشكر جميع الزميلات والزملاء المتقاعدين على إتمام هذا الاستحقاق بكل ديمقراطية".
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