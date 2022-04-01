غداً.. تدابير سير في هذه المنطقة

صدر عن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البلاغ التّالـــــــي:الساعة 17,00 من تاريخ الغد 2-4-2022، وعطفاً على كتاب محافظ مدينة بيروت، ستقام مناسبة حزبية في منطقة الرميل / بيروت بحضور عدد من الفعاليات، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالتاريخ المذكور ولحين انتهاء المناسبة تدابير السير التالية:- منع وقوف السيارات اعتباراً من الساعة 6,00 صباحاً.- منع مرور السير اعتباراً من الساعة 12,00 ظهراً، وتحويله من:الجعيتاوي الى شارع مار لويس.مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي باتجاه صيدلية الحشاش.يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور.