لبنان

غداً.. تدابير سير في هذه المنطقة

Lebanon 24
01-04-2022 | 12:48
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صدر عن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البلاغ التّالـــــــي:

الساعة 17,00 من تاريخ الغد 2-4-2022، وعطفاً على كتاب محافظ مدينة بيروت، ستقام مناسبة حزبية في منطقة الرميل / بيروت بحضور عدد من الفعاليات، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالتاريخ المذكور ولحين انتهاء المناسبة تدابير السير التالية:

- منع وقوف السيارات اعتباراً من الساعة 6,00 صباحاً.

- منع مرور السير اعتباراً من الساعة 12,00 ظهراً، وتحويله من:

الجعيتاوي الى شارع مار لويس.
مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي باتجاه صيدلية الحشاش.
يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور.
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