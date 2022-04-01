بري يطلق الماكينة الانتخابية للائحة "الامل والوفاء": حذار من الاسترخاء والركون الى كليشيهات بأن النتائج في الجنوب محسومة

أكد رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري أن "مستقبل لبنان ومصيره وهويته وثوابته وسبل الخروج من الأزمة الراهنة مرتبط بنتائج هذه الدورة الإنتخابية في كل لبنان، وتحديدا في الجنوب"، محذرا من "الاسترخاء والركون الى كليشيهات يروج لها في الغرف السوداء بأن النتائج في الجنوب محسومة وهي تتطلع ليس الى النتائج، إنما الى نسبة المشاركة في هذا الإستحقاق"، وقال: "إن فعل مقاومتنا ونتائجها تهمة لا ننكرها وشرف ندعيه ونفتخر به على رؤوس الأشهاد، وسوف نمارس فعل المقاومة طالما هناك عدوانية اسرائيلية".كلام ومواقف الرئيس بري جاءت خلال الكلمة التي ألقاها في المهرجان الحاشد الذي نظمته اللجنة الانتخابية للائحة "التنمية والتحرير" النيابية (دائرة الجنوب الثانية قرى قضاء صيدا الزهراني) في باحة مجمع نبيه بري الثقافي في الرادار في المصيلح، وأطلقت فيه عمل مندوبي الماكينة الانتخابية في دائرة قرى قضاء صيدا الزهراني.