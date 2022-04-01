مصطفى حسين: لا فرصة للإنقاذ إلا بالتعاون بين اللبنانيين جميعاً

تمنى رئيس "الحركة الشعبية اللبنانية" النائب مصطفى حسين ان "يحمل شهر رمضان المبارك بعض الاستقرار على اللبنانيين عموما والعكاريين خصوصا". واعتبر في بيان، انه "من الممكن ان يكون الشهر الفضيل فرصة لايجاد حلول جدية للمواطن عن طريق الحوار والتعاون بين الاحزاب السياسية على اختلافها، لان لا فرصة للانقاذ الا بالتعاون بين اللبنانيين جميعا".وختم ب"معايدة المسلمين في كل العالم واللبنانين جميعا بحلول الشهر الفضيل".