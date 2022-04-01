لبنان

بوشكيان: علينا المحافظة على تقاليدنا في رمضان

Lebanon 24
01-04-2022 | 13:14
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وجه وزير الصناعة جورج بوشكيان تهانيه الى "اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بحلول شهر رمضان المبارك، شهر الفضيلة والصوم والتقوى وعمل الخير والمصالحة مع الذات ومع الآخرين والزكاة".
 
وقال: "إنها الفضائل السامية التي توحد وتجمع بين الناس، وتُبعد عنهم الرذائل والخلافات والانقسامات. والانسان المؤمن مدعو في هذا الشهر الى الصفاء والاتكال على الله، وغير المؤمن مطالب بالعودة الى التعاليم السماوية والركون الى الذات".
 
وختم:" على الرغم من الظروف الصعبة على الجميع، لا بد أن تظل تقاليدنا وعاداتنا وممارسة شعائرنا سائدة في هذه المناسبات التي ننتظرها بفارغ الصبر، مترقبين العيد وأجواء الفرح والسعادة والأمل بغد أفضل ومستقبل واعد".
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