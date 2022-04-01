كلاس: "لتكن أيام الصوم واحة نعم وفيرة وغفرانات كثيرة"

توجه وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس بوجدانية مهنئا "الإخوة المسلمين بحلول شهر البركات"، راجيا ان "تكون أيام الصوم واحة نعم وفيرة وغفرانات كثيرة"، وقال: "رمضان الخيرشَهْرُ الفَضِائلمَقْتَلَةُ الرَذائِلمَنارَةُ المَدَائِنمَهْلَكَةُ الضَغَائِنمَمْلَكَةُ الأَطهارمَقْصَلَةُ الأَشرَارمَبْرورَةٌ حَسَناتُهمَشْكورَةٌ بَرَكاتُهُزمنُ الزُهْدموسمُ الوَجْدنقَاوَةُ الضمَائِرنَغامَةُ الشعَائِردماسَةُ الكَبَائِرظلامةُ الصغائرصلْوَةُ الشفائِعجَثوَةُ الركائِعدُعاءُ الأتقياءِرجاءُ الأنقياءصَوْمٌ و صَفَاءتنبلج السماء".