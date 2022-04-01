أمين السيد من بعلبك: لن تستطيعوا النيل من سلاح المقاومة

اعتبر رئيس المجلس السياسي ل"حزب الله" السيد إبراهيم أمين السيد أن "المقاومة حققت أهدافاً وإنجازات كبرى، ولكن أحد أهم عوامل إدخال السعادة إلى قلوب الناس هو شعورهم بالعزة والكرامة أمام محاولات الأعداء ممارسة الذل والإهانة او الإخضاع لشعبنا، وكذلك هذا الشعب لم يسمح لحكام ظالمين أو قوى مجرمة أن تُعطى فرصة في لبنان لممارسة الجرائم والإذلال والإخضاع لهذا الشعب الأبي".وخلال لقاء سياسي نظمته "جمعية العمل البلدي" في قاعة تموز في بعلبك،وقال: "كل الذين حضروا في معركة المقاومة ضد الاحتلال حتى عام 2000 وحرب تموز وكل المجتمع الذي وقف مقابل مؤامرة التكفيريين في سوريا، الآن أنتم مدعوون بالسياسة، بالصوت في صناديق الاقتراع، أن ترسلوا رسالة عبر هذه الورقة إلى الولايات المتحدة الأميركية وهامانات المنطقة تقولوا لهم فيها لن تستطيعوا ان تنالوا لا من سلاح المقاومة ولا من قوة المقاومة ولا من حضور المقاومة القوي في الساحة السياسية في لبنان، هذه مسؤولية، وهذه فرصة في نفس الوقت، وليس مكتوب على جبين هذه المقاومة الهزيمة، مكتوب على جبينها النصر".