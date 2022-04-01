لبنان

بقرادونيان مهنئًا بحلول رمضان: على أمل أن يكون الشهر الفضيل شهر الخير والبركة علينا جميعًا

Lebanon 24
01-04-2022 | 13:25
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غرد الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان على تويتر قائلاً: "بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك نتقدم بالتهنئة من إخوتي اللبنانيين وبالاخص المسلمين... 

على أمل أن يكون الشهر الفضيل، شهر الخير والبركة علينا جميعًا وعلى وطننا الحبيب.
رمضان كريم".

لبنان

رمضانيات

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