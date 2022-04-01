بقرادونيان مهنئًا بحلول رمضان: على أمل أن يكون الشهر الفضيل شهر الخير والبركة علينا جميعًا

غرد الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان على تويتر قائلاً: "بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك نتقدم بالتهنئة من إخوتي اللبنانيين وبالاخص المسلمين...على أمل أن يكون الشهر الفضيل، شهر الخير والبركة علينا جميعًا وعلى وطننا الحبيب.رمضان كريم".