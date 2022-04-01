لبنان

"أكلوا الضرب"... نداء استغاثة للدفاع المدني في صور ولكن النتيجة لم تكن في الحسبان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-04-2022 | 13:35
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن فرق الدفاع المدني اللبناني مركز صور تلقت نداء استغاثة للتوجه على وجه السرعة من قبل أحد الأشخاص الذي أشار إلى وجود جرحى على الأرض بالقرب من مطعم فروج عواضة نتيجة إشكال نطور إلى تضارب بآلات حادة.

وعلى الفور، توجهت فرق الإسعاف للمكان المحدد، وبدأت عملية المسح لمعرفة مكان تواجد الجرحى من دون أن تجدهم.
 
بعدها قامت فرق الدفاع المدني بالاتصال على رقم هاتف الشخص الذي طلب النجدة لتحديد المكان، فبدأ بالضحك قائلاً: "عملتها فيكم كذبة نيسان"، ليتفاجأ المسعفون من تصرفه.

لبنان

خاص

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