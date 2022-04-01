"أكلوا الضرب"... نداء استغاثة للدفاع المدني في صور ولكن النتيجة لم تكن في الحسبان

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن فرق الدفاع المدني اللبناني مركز صور تلقت نداء استغاثة للتوجه على وجه السرعة من قبل أحد الأشخاص الذي أشار إلى وجود جرحى على الأرض بالقرب من مطعم فروج عواضة نتيجة إشكال نطور إلى تضارب بآلات حادة.وعلى الفور، توجهت فرق الإسعاف للمكان المحدد، وبدأت عملية المسح لمعرفة مكان تواجد الجرحى من دون أن تجدهم.