لبنان

بو صعب: مشكلة المنظومة مع رئيس الجمهورية انها فشلت في جعله شريكًا معها بالفساد

Lebanon 24
01-04-2022 | 13:45
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أكد النائب الياس بو صعب أن "الحزب الحاكم في لبنان هو حزب المصارف، متهما اياه ب"تغطية الفساد"، متطرقا الى" الظروف التي وصلت اليها البلاد"، معتبرا ان" مشكلة هذه المنظومة مع رئيس الجمهورية هي أنها فشلت في جعله شريكا معها بالفساد".

ورأى بوصعب خلال الغداء التكريمي الذي اقامه على شرف هيئة المرأة في "التيار الوطني الحر" في المتن، أن "الثورة التي كنّا وما زلنا معها ليست الثورة التي هي اليوم تندلع وتنطفئ وفق مشغليها والتي جزء منها اتى لتكون ثورة ضد الفساد إنما ليبرر تفليسة المصارف".
 
وفي سياق آخر، وجه بوصعب تحية الى زملائه في اللائحة، لافتًا الى ان "الخلافات غير موجودة، وعلى رغم الاختلاف في وجهات النظر إنما نحن رأي واحد وقرار واحد". 
 
وقال: "سيكون لنا فريق قوي بعد الان ولكن نحن أمام معركة انتخابية مع نفس الاحزاب التقليدية ولاسيما اننا بالمتن وبعد طول انتظار، لم نجد اي لائحة تمثل الثورة الحقيقية التي طالب بها الناس، لأن هناك من تسلق على ظهرها ومعظم هؤلاء قد إلتحق بالأحزاب التقليدية".
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