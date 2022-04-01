لائحة "عكار التغيير" أبصرت النور

أنجز "ائتلاف التغيير والثورة" و"اتحاد ثوار عكار" لائحتهم الإنتخابية "عكار التغيير" المكتملة وتضم 7 مرشحين هم :عن المقاعد السنية ال 3: الدكتور بري الأسعد، الدكتور محمد بدره والمهندس خالد علوش.عن المقعدين الارثوذكسيين:الدكتورة وفاء جميل والدكتورة لوريس الراعي .عن المقعد الماروني: الإعلامي إدغار ضاهر .عن المقعد العلوي: الدكتورة جنان حمدان .