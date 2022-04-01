توقيف مطلوب فلسطيني بجرائم نصب واحتيال ومخدرات في النبطية

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 1/ 4/ 2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة حاروف - النبطية الفلسطيني (م.ع)، لقيامه بأعمال نصب واحتيال وتعاطي المخدرات وترويجها، وفرض خوات على المواطنين وافتعال المشاكل وإطلاق النار.بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".