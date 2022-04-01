لبنان

قطع طريق عام رياق - بعلبك احتجاجًا على مقتل دعاء اسماعيل

Lebanon 24
01-04-2022 | 13:57
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قطع عدد من أهالي بلدة بريتال طريق عام رياق بعلبك في محلة طليا بالاتجاهين لبعض الوقت، احتجاجا على مقتل الشابة دعاء اسماعيل امس .
 
وتحدث رئيس بلدية بريتال السابق عباس اسماعيل باسم المعتصمين فاعتبر ان "الجريمة التي أدت إلى مقتل المظلومة دعاء اسماعيل هي حلقة من مسلسل المحاكمات الميدانية التي تهدد السلم الأهلي وتهدد علاقة المواطن مع مؤسسات الدولة الغائبة عن منطقة بعلبك الهرمل والمستقيلة عن كل واجباتها، إلا الفوضى والقتل واستباحة الحرمات". 
 
وأضاف :"لتكن مظلومية دعاء اسماعيل هي طي لملف المحاكمات الميدانية، والمطلوب تحقيق شفاف وعلني،  وإصدار بيان من السلطة تؤكد من خلاله وقف مسلسل العنف والاعتذار عما صدر من استباحة المؤسسات وإظهار الجانب القضائي للمعتقلين الستة".
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