رئيس بلدية بريتال: لفتح تحقيق شفاف في حادثة طليا ومحاسبة المرتكبين

عقد رئيس بلدية بريتال علي طليس مؤتمرا صحافيا في القصر البلدي، تعليقا على حادثة طليا امس، في حضور رئيس اتحاد بلديات جنوب بعلبك حسين اسماعيل، مسؤول قطاع بريتال عباس مظلوم اعضاء المجلس البلدي ومخاتير بريتال.وقال طليس: "تتكرر في كل مرة، المحاكمات الميدانية في بلدة بريتال وسواها، بذريعة عملية دهم مطلوبٍ للقضاء، بمذكرة هنا او هناك، وآخرها الجريمة التي طالت أبرياء، وسقطت على إثرها السيدة دعاء علي اسماعيل، وإصابة آخرين من خارج دائرة الملاحقة القضائية على الاطلاق، ما يدل، عمليا، على إمتهان العبث بأرواح وسلامة الناس، في وقتٍ يجب على الدولة، بكافة أجهزتها، إسعاف ما تبقى من أمن وأمان، وهذا ما لا يمكن القبول به، واعتباره حدثا اجتماعيا خطيرا يهدد السكينة العامة".وطالب ب "فتح تحقيق شفاف في الحادثة ومحاسبة المرتكبين في محاكمة علنية عادلة، كي لا يتم تكرار أفعال كهذه، واعتبار دعاء اسماعيل شهيدة في كل المترتبات والنتائج، واطلاق سراح كل المحتجزين الأبرياء".ودعا إلى "الإقلاع الفوري عن أسلوب التصفية الميدانية، عوضا عن القضاء، ما يضرب أبسط بديهيات القانون، كما المنطق، في عرض الحائط، ويبين، في الوقت نفسه، عن عجز أجهزة الدولة في بسط الأمن والاستقرار وانتظام حكم القانون دون سواه".وأعلن "التضامن مع كامل مطالب عائلة آل اسماعيل، المدرجة في بيانهم، لأن ما حصل يمسنا بالدرجة الأولى، ويقوض التزام أجهزة الدولة في بث الطمأنينة في نفوس المواطنين لا إراقة الدماء كما جرى البارحة في حادثة طليا مع أهلنا عائلة السيد علي احمد قاسم اسماعيل".وتقدم ب"خالص العزاء والمواساة لهذه العائلة، ونضع كل إمكانياتنا في خدمتهم".