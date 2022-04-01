لبنان

"أمن الدولة" تصادر مولدًا كهربائيًا في ميس الجبل لهذا السبب

Lebanon 24
01-04-2022 | 14:08
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صادرت دورية تابعة لجهاز أمن الدولة - مكتب مرجعيون حاصبيا، أحد مولدات كهرباء الاشتراك في بلدة ميس الجبل، بإشراف وزارة الاقتصاد والجهات القضائية المختصة، وتم تسطير محاضر ضبط بحق صاحب المولد بسبب ورود شكاوى عدة من قبل المواطنين واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسيير شؤون الناس.
 
ونفذت العملية بحضور بلدية ميس الجبل، التي كلفت لتكون حارسا قضائيا على المولدات.
المصدر: الوكالة الوطنية
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