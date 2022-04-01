سرقة من نوع آخر في عكار... "الدجاجات طارو" من إحدى المزارع

أقدم مجهولون ليل أمس على سرقة مزرعة الدجاج العائدة للمواطن "أ.ز" في بلدة مشحا العكاريّة وذلك عن طريق الدخول من النافذة الخلفيّة ليفروا بعدها لجهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".