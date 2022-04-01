إطلاق الماكينة الانتخابية للائحة الامل والوفاء في قضاء بنت جبيل

أطلقت لجنة دائرة قضاء بنت جبيل الانتخابية في دائرة الجنوب الثالثة الماكينة الإنتخابية للائحة الأمل والوفاء في إحتفال أقامته في مدينة بنت جبيل _ مجمع المرحوم موسى عباس حضره إلى النائب أيوب حميد والنائب علي بزي المرشح ضمن اللائحة أشرف بيضون في مدينة بنت جبيل، قائم مقام قضاء بنت جبيل اشربل العلم ورئيس بلدية بنت جبيل الجاح عفيف بزي والمسؤول التنظيمي لإقليم جبل عامل علي إسماعيل على رأس قيادة الإقليم، ورئيس دائرة قضاء بنت جبيل في الحركة علي حمدان، وأعضاء من اللجنة التنفيذية والمكتب السياسي في الحركة وممثلون عن الأجهزة الأمنية والحزبية وفعاليات بلدية وإختيارية وعناصر الماكينة الإنتخابية وحشد من أهالي القرى.