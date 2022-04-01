بو عاصي من الشياح: في 15 أيار سنمنع أي أحد من سرقة مستقبل أولادنا

جال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي في أحياء الشياح، وكد في ختامها أنه رأى "بريق الامل والتصميم في عيون الاهالي"، مشددا على ان "كما في نيسان 1975 حين لم يسمحوا لأحد بأن يقتلع جذورهم ويسرق هويتهم، هكذا في ايار 2022 لن يسمحوا لأحد بأن يسرق أحلامهم".وجزم بأن "الظلم الذي طال ابناءها في قضية غزوة عين الرمانة لا يمكن ان يدوم"، مضيفا: "مسألة توقيف المعتدى عليهم فيما المعتدون الذي امطروا مباني ومحال هذه المنطقة بالرصاص والقذائف يسرحون ويمرحون هي فصل من المواجهة المستدامة التي يعيشها الاهالي مع من يحاولون بفائض القوة ضرب اساس الدولة وانتهاك القوانين. لكن إن كان للشر جولة فللخير جولات وقوات".وختم: "بارادتنا وتصميمنا سننهض من جديد لبناء لبنان الذي نريد، فأهل هذه المنطقة زرعوا ارض الوطن بالشهداء وكانوا طليعيين في التصدي لمنتهكي سيادة الوطن. معا سنمنع اي احد من سرقة آمالنا ومستقبل اولادنا. سوى كنا وسوى سنبقى كي يبقى لبنان يشبهنا".