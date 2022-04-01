أبو الحسن: لماذا لم نسمع جديدا عن استجرار الكهرباء والغاز؟

كتب أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على موقع "تويتر": "‏على رغم أهمية الإستحقاق الإنتخابي لكن يبقى الأهم هموم وشجون الناس في الكهرباء والدواء والاستشفاء والغذاء، لماذا لم نسمع جديدا عن استجرار الكهرباء والغاز؟ لتيار العتمة نقول شأنكم أن تغرقوا بهموم الإنتخابات لكن ليس من حقكم أن تغرقوا البلاد في العتمة، حقا انه حلف الظلام والظلامية!".