لبنان

المرشح ميشال المر زار الراعي وعودة

Lebanon 24
01-04-2022 | 16:20
A-
A+
Doc-P-937821-637844520759544959.png
Doc-P-937821-637844520759544959.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار المرشح عن المقعد الأرثوذكسي في المتن ميشال المر، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة.

وكذلك، زار المر مترئسا وفدا، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، وعرضا للاوضاع العامة السياسية والاجتماعية، ودعا المر البطريرك إلى المشاركة في القداس والجناز  الذي يقام الأحد المقبل في بتغرين، في الذكرى السنوية الاولى لرحيل نائب رئيس مجلسي النواب والحكومة السابق ميشال المر.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:32 | 2022-04-01
17:24 | 2022-04-01
17:06 | 2022-04-01
17:03 | 2022-04-01
16:30 | 2022-04-01
16:30 | 2022-04-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website