المرشح ميشال المر زار الراعي وعودة

زار المرشح عن المقعد الأرثوذكسي في المتن ميشال المر، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة.



وكذلك، زار المر مترئسا وفدا، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، وعرضا للاوضاع العامة السياسية والاجتماعية، ودعا المر البطريرك إلى المشاركة في القداس والجناز الذي يقام الأحد المقبل في بتغرين، في الذكرى السنوية الاولى لرحيل نائب رئيس مجلسي النواب والحكومة السابق ميشال المر.