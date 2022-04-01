لبنان

المرشح مارون رزق الله: لبناء المصلحة العامة على أسس العدالة الاجتماعية

Lebanon 24
01-04-2022 | 16:21
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أكد المرشح عن المقعد الماروني في المتن الشمالي مارون رزق الله خلال جولته في المتن أهمية "بناء الدول والمؤسسات وان يكون لبنان وطننا تبنى فيه المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وعلى اسس العدالة الاجتماعية بين كل فئات الشعب اللبناني".

وأضاف رزق الله: "نحن نؤمن بمبادئ العدالة الاجتماعية والأخلاقية لتحقيق المساواة ونطمح إلى نموذج اقتصادي انتاجيا يستفيد منه الشباب اللبناني".

وركز على "أهمية التعليم لأنه حق للجميع وعلى الدولة ان تلتزم في دعمه المدرسة الرسمية والجامعات وعلى رأسها الجامعة اللبنانية"، وأكد "دور القضاء في استقلاليته وان يكون شفاف لتحرير قرارته من التدخلات السياسية"، وطالب في "تعزيز دور الجيش وكافة المؤسسات الأمنية من أجل حماية وطننا".
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