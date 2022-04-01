لبنان

إعلان لائحة "إنتفض... للسيادة للعدالة" في طرابلس

Lebanon 24
01-04-2022 | 16:22
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أُعلنت من ساحة التل في طرابلس لائحة: "إنتفض.. للسيادة للعدالة "، وهي تضم: 

- عن المقاعد السنية في طرابلس: رامي فنج - مصطفى العويك - زكريا مسيكة - هند الصوفي.

- عن المقعد الماروني: كميل موراني.

- عن المقعد العلوي: حيدر ناصر.

- عن المقعد السني في المنية: محمد نور الدين خليل "أسوم" 

- عن المقعد السني في الضنية: غالب عثمان.
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