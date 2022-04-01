إعلان لائحة "إنتفض... للسيادة للعدالة" في طرابلس

أُعلنت من ساحة التل في طرابلس لائحة: "إنتفض.. للسيادة للعدالة "، وهي تضم:- عن المقاعد السنية في طرابلس: رامي فنج - مصطفى العويك - زكريا مسيكة - هند الصوفي.- عن المقعد الماروني: كميل موراني.- عن المقعد العلوي: حيدر ناصر.- عن المقعد السني في المنية: محمد نور الدين خليل "أسوم"- عن المقعد السني في الضنية: غالب عثمان.