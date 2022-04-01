أبي رميا: "كنا وراح نبقى مع كسروان الفتوح جبيل"

أعلن النائب سيمون ابي رميا من بلدة فغال في قضاء جبيل خلال جولته الانتخابية الشعبية اسماء لائحة التيار الوطني الحر وحلفائه في دائرة جبيل كسروان-الفتوح (لائحة: كنا ورح نبقى مع كسروان-الفتوح جبيل) وتضم: سيمون ابي رميا، وليد الخوري، رائد برو، ندى البستاني، انطوان كريدي، وسيم سلامة، ربيع زغيب وعماد عازار.وأكد استمرار "التيار الوطني الحر"، في معركته "لاستنهاض الوطن والتعافي الاقتصادي من خلال محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة وإعادة الأموال المحولة إلى الخارج". مجددا ثقته "بالرئيس ميشال عون الذي وعد بأنه لن يترك العهد قبل كشف الفاسدين".