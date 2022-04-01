لبنان

المستقبل: لا صحة لمنع سفر في حق أحمد الحريري

Lebanon 24
01-04-2022 | 16:30
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صدر عن هيئة شؤون الإعلام في "تيار المستقبل بيان جاء فيه: "وقع موقع قناة (الجديد) بخطإ مهني من خلال نشر خبر غير صحيح عن إصدار النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان قرار منع سفر في حق (الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، سرعان ما بادر الموقع إلى تصويبه وتصحيحه بإرسال خبر عاجل جديد بأن المعني بالقرار هو محمد أحمد الحريري، الرئيس الأسبق لإدارة بنك البحر المتوسط. وعلى رغم التصويب والتصحيح من موقع (الجديد)، وبعد ذلك، وعلى قاعدة (النسخ من دون الاطلاع على المضمون) والتي باتت قاعدة ثابتة في السباق بين المواقع الإلكترونية، وقعت مواقع "القوات اللبنانية" والـ (MTV) و ال (lbci) في فخ نشر الخبر الخاطىء نفسه وإرساله كخبر عاجل، قبل أن تستدرك الأمر.

وتهيب هيئة شؤون الإعلام في (تيار المستقبل) المواقع الإلكترونية، التنبه لعدم تكرار أخطاء مماثلة، وتدقيق الاخبار بعيدا من شبق الإثارة والتشهير، الذي بات موضة هذه الايام للاسف".
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