بدأت جهات عليا جسّ النبض الأوروبي والدولي حول الاستحقاق الرئاسي لجهة الصراع الدائر بين تبكير الانتخابات وتأخيرها إلى ما قبل نهاية السنة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".