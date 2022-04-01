لبنان

جسّ نبض

Lebanon 24
01-04-2022 | 17:03
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بدأت جهات عليا جسّ النبض الأوروبي والدولي حول الاستحقاق الرئاسي لجهة الصراع الدائر بين تبكير الانتخابات وتأخيرها إلى ما قبل نهاية السنة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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