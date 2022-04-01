وزيرة عميدة

بات بحكم المؤكد أن وزيرة سابقة، ستُعيَّن عميدة في كلية كبيرة من كليات الجامعة في إطار تبادل التعيينات في كليات ومعاهد الجامعة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".