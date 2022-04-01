لبنان

وزيرة عميدة

Lebanon 24
01-04-2022 | 17:06
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بات بحكم المؤكد أن وزيرة سابقة، ستُعيَّن عميدة في كلية كبيرة من كليات الجامعة في إطار تبادل التعيينات في كليات ومعاهد الجامعة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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