لبنان

حجار اتفق وسلامة على تسهيلات مصرفية لمصلحة المؤسسات الاجتماعية

Lebanon 24
01-04-2022 | 16:30
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اجتمع اليوم وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور حجار بحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، في حضور نائبه ألكسندر موراديان، للبحث في أزمة المصارف وانعكاسها على استمرار المؤسسات الاجتماعيه المتعاقدة مع الوزارة في تقديم خدماتها للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع اللبناني.

وعرض حجار بالتفصيل لوضع هذه المؤسسات و"استحالة تقاضي حوالاتها المصرفية المستحقة على الدوله اللبنانية إضافة إلى تقييد السحوبات التي هي عبارة عن تبرعات بال fresh دولار ما يهدد بإقفال هذه المؤسسات في حال لم يتم الإسراع في معالجة هذه الأزمة".
في نهاية الإجتماع، توصل حجار إلى "اتفاق ستبرز نتائجه في الأسابيع المقبلة بعد تقديم المستندات المطلوبة لإصدار التعاميم اللازمة من المصرف المركزي".

ويتضمن هذا الاتفاق:
-   رفع السقف للسحب الشهري بما يوازي ٢٥ % من إجمالي الحوالة المصرفية من وزارة المالية لهذه المؤسسات بالليرة اللبنانية.
-   دفع الرواتب الموطنة في المصارف مباشرة من هذه الحوالات.
-   عدم تقييد حركة سحوبات هذه المؤسسات بال fresh دولار التي تأتي عبر متبرعين لمشاريع تخدم مختلف فئات المجتمع.
-   إقرار تسهيلات خاصة لهذه المؤسسات تتعلّق بقيمة سقف السحوبات الشهرية باللولار.
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