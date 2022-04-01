لبنان

لائحة دائرة بعبدا الثانية أُُنجِزت

Lebanon 24
01-04-2022 | 17:32
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أشارت معلومات "اللواء" إلى أن "لائحة دائرة بعبدا الثانية أنجزت امس وسيتم تسجيلها الاثنين (ما لم يكن قد تم تسجيلها عصر امس). وهي تضم: النائب الان عون وفادي ابو كرم وشادي واكد عن المقاعد المارونية (تيار حر). النائبين الدكتور فادي علامة وعلي عمار عن المقعدين الشيعيين، فاروق الاعور عن المقعد الدرزي (الحزب الديموقراطي اللبناني).
المصدر: اللواء
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