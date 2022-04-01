لائحة دائرة بعبدا الثانية أُُنجِزت

أشارت معلومات "اللواء" إلى أن "لائحة دائرة بعبدا الثانية أنجزت امس وسيتم تسجيلها الاثنين (ما لم يكن قد تم تسجيلها عصر امس). وهي تضم: النائب الان عون وفادي ابو كرم وشادي واكد عن المقاعد المارونية (تيار حر). النائبين الدكتور فادي علامة وعلي عمار عن المقعدين الشيعيين، فاروق الاعور عن المقعد الدرزي (الحزب الديموقراطي اللبناني).