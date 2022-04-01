لبنان

مجلس الوزراء الاربعاء.. وجلسات مكثّفة قبل حلول موعد الاستحقاق الانتخابي

Lebanon 24
01-04-2022 | 22:14
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يعقد مجلس الوزراء جلسة الاربعاء المقبل الساعة ١٢ ظهراً على ان يحدد مكانها وجدول اعمالها الاثنين بعد ترتيب البنود الواجب إدراجها والتي تم ارجاء بعضها من الجلسة السابقة.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن "هناك جلسات مكثفة للحكومة في الشهر الحالي قبل حلول موعد الاستحقاق الانتخابي وثمة معطيات تفيد أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يرغبان في تمرير الملفات الملحة قدر الامكان والا فإنه كله سيتم تأجيله إلى ما بعد الانتخابات حتى أن التعيينات قد يصدر جزء منها وهناك ملف تعيين عمداء الجامعة اللبنانية الذي ينتظر طرحه تفاهم معين".
وأفادت المصادر نفسها أنه "بدءا من منتصف هذا الشهر، سترتفع وتيرة الخطابات الانتخابية النارية فضلا عن تحركات تحمل الهدف نفسه".
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