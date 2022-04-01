السنيورة حقّق الخرق المنشود.. ولائحة "بيروت تواجه" تبصر النور

كتبت" الاخبار": حقّق الرئيس فؤاد السنيورة الخرق المنشود وأنجز لائحة «بيروت تواجه» التي أُعلنت أمس (خالد قباني وبشير عيتاني وماجد دمشقية وزينة المصري وعبد الرحمن المبشر ولينا التنير عن المقاعد السنية، النائب فيصل الصايغ عن المقعد الدرزي، ميشال فلاّح عن مقعد الروم الارثوذكس، أحمد عياش عن المقعد الشيعي، جورج حداد عن المقعد الإنجيلي)، بعد معلومات عن محاولات لرئيس جمعية بيروت للتنمية أحمد هاشمية بالتأثير على بعض المرشحين فيها.ولوحظ أن هاشمية وعدداً من المحسوبين على الماكينة الانتخابية لتيار المستقبل، من بينهم محمد السماك وأمين الكردي ومحمد يموت، يعملون لصالح المرشح نبيل بدر، فيما أكّدت مصادر لـ"الأخبار" أن "حركة هاشمية" هي "بإيعاز مباشر من الرئيس سعد الحريري الذي يريد ضرب اللائحة التي يدعمها السنيورة".في غضون ذلك، أبدت مصادر أمنية خشيتها من أن تشهد العاصمة، من اليوم وحتى موعد الانتخابات، تحركات لأنصار تيار المستقبل في العاصمة لمنع أي نشاط انتخابي وإقفال العاصمة" في وجه الانتخابات "التزاماً بقرار الشيخ سعد".